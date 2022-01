L’année 2022 commence bien pour l’armée. Le gouvernement fédéral s’est accordé vendredi sur une augmentation sensible du budget de la Défense (en portant les dépenses de Défense à 1,54 % du PIB à l’horizon 2030). Le chef de la Défense, l’amiral Michel Hofman, réserve ses commentaires à ce propos pour la fin de la semaine, lorsque la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), aura détaillé le nouveau plan d’investissements.

Dans l’intervalle, et malgré cette bonne nouvelle pour son département, le grand patron de l’armée prédit que 2022 sera "une année difficile". Sur le plan organisationnel d’abord, parce que la Défense est en pleine transformation. Mais plus encore sur le plan international. "Le contexte géopolitique a évolué, et certainement pas dans le bon sens avec cette crise avec la Russie qui est de plus en plus tangible", dit-il.