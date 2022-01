Souvent présentées comme un moyen d’apaiser les tensions entre la police et la population, les bodycams peinent à se généraliser en Belgique. Plusieurs éléments peuvent expliquer le lent déploiement de ces petites caméras placées sur le torse des policiers lors des interventions, à commencer par la crise sanitaire qui a freiné leur implémentation, ainsi qu’un flou juridique concernant les modalités d’utilisation.

Plusieurs zones de police du pays ont recours de manière permanente à ce dispositif. C’est le cas au sein de la police anversoise ou de la zone Marlow (Uccle, Auderghem, Watermael-Boitsfort), où les bodycams sont opérationnelles depuis plus d’un an. Elles sont utilisées par les membres du personnel opérationnel sur base volontaire. "Un policier doit volontairement décider de s’équiper d’une bodycam et il lui revient de décider, ou non, d’activer la caméra lors des interventions", explique Laurent Masset, porte-parole de la zone Marlow.

(...)