Alors que les funérailles d’Orphée, 18 mois et de Cérès, 7 ans, ont eu lieu cette semaine, la chambre du conseil s’est également prononcée dans le même temps sur la détention préventive de Julie L. Le mandat d’arrêt de la mère infanticide a été confirmé sans surprise. Son nouvel avocat n’espérait d’ailleurs rien d’autre.

Le ténor du barreau, Jean-Philippe Mayence qui intervient désormais aux côtés de l’avocate commise d’office Yasmin Cigna, nous dit trouver cela normal que sa cliente se trouve actuellement en prison, avant de nous expliquer les raisons qui l’ont poussé à défendre cette maman.

" Il faut être raisonnable. Et après ce qu’il s’est passé, oui, sa place est en prison par principe. Reste à présent qu’il faut voir dans quelles conditions. J’irai lui rendre visite ce vendredi à la prison de Bruges. C’est la première fois que je vais la rencontrer et mon but est bien entendu de l’écouter " , nous précise le pénaliste qui ne veut pas se précipiter vers l’une ou l’autre piste pour expliquer le geste de sa cliente.

Pas question pour lui d’annoncer d’emblée qu’il plaidera l’article 71 du Code pénal, à savoir la force irrésistible qui entraînerait alors l’internement de la mère infanticide. Ce qui, au passage avait été plaidé par Xavier Magnée dans le procès de Geneviève Lhermitte en 2008 mais sans succès alors que l’avocat n’a cessé de répéter à l’époque que la mère meurtrière de Nivelles n’avait pas sa place en prison.