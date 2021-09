L’automobiliste a 27 ans. Elle s’est retrouvée devant le tribunal pour conduite dangereuse, vitesse inadaptée, refus d’obtempérer et circulation sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute, l’E42, juste avant de quitter à La Louvière. Une affaire incroyable, glaçante.

Le 16 janvier 2019, 8 h 15. Ce matin-là, un commissaire de police de la zone La Louvière partait au travail. Avant de quitter l’autoroute, dans les travaux à hauteur de Manage, une petite Citroën le doublait, zigzaguait puis se déportait sur la bande d’arrêt d’urgence, comme si le conducteur, une jeune femme, avait un problème. Le commissaire lui faisait des appels de phares. La Citroën quittait l’autoroute. Il faisait de même.

Dans l’agglomération, la Citroën continuait à rouler vite. Elle tournait trois fois autour du premier rond-point. Le policier refaisait des appels de phares et ne la lâchait plus, bien décidé à la contrôler. Après trois tours du rond-point, la conductrice quittait l’endroit et continuait à vive allure sans faire fonctionner ses clignotants. Elle s’arrêtait finalement sur un parking, toujours suivie par le véhicule venu de l’autoroute, d’où un homme sortait.