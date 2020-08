Ce n’est pas un "livre de plus" sur l’affaire Dutroux. Pour Carine et Gino Russo, c’est tout simplement "le" livre qui "dévoilera la vérité sur les pistes criminelles négligées dans l’affaire Dutroux" après le départ forcé du juge Connerotte. Il est co-écrit par Els Schreurs et Jean Lambrecks, père d’Eefje, et par l’ancien commissaire Jean-Pierre Adam, ce policier wallon retraité et de plus en plus remuant. De lui, Michel Bourlet a dit : "C’est un grand flic."

Et Carine et Gino Russo affirment que "loin d’être encouragé, soutenu et félicité, il a tout au contraire été interdit de poursuivre ses recherches. Le juge d’instruction en personne l’empêchait d’aller plus loin".

(...)