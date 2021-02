Qu'allait il sortir du premier conseil de la zone de police Midi, quinze jours après la divulgation, fin janvier, par la DH, de la vidéo raciste des deux policières de la brigade canine usant de mots tels que "macaques", "bande de tapettes" et "ça pue ici"?

Ancien bourgmestre d'Anderlecht, Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) a été le premier à souligner son incompréhension quant à la gestion du dossier disciplinaire: «Comment peut-on expliquer que trois ans après cette vidéo, ces deux personnes poursuivent leur carrière dans la police, dont l’une au sein même de la Zone Midi? Comment expliquer que le lanceur d’alerte (le commissaire Geert Verhoeyen, qui fut le premier à réagir, à révéler l'existence de cette vidéo et a vu depuis lors sa carrière brisée, ndlr) soit devenue la principale victime de cette affaire?", s'est interrogé Gaëtan Van Goidsenhoven?

Le conseiller Crespin a parlé d'un "racisme structurel" au sein de la zone. La CDH Sofia Bennani, ensuite, s’est indignée de la "légèreté de la sanction" infligée aux policières et du "prix fort" payé en revanche par le commissaire ayant dénoncé les faits.

Pour sa part, Sofia Seydouk (Ecolo) pointe un racisme présent dans les administrations et demande une police "moins discriminante". Nadia El Yousfi s’interroge sur le "non suivi du parquet" et demande des procédures protégeant les policiers qui dénoncent les faits.