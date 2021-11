En 2022, de l'électricité, produite par un immeuble privé, fournie à bas prix au Sporting d'Anderlecht.

Les habitants d’un building étaient étonnés, à Anderlecht, le 8 octobre dernier, d'assister à l'installation, sur le toit, d'une étrange machine, en forme de caisson. Et ça va intéresser celles et ceux qui habitent dans les buildings.

L'immeuble, un des plus élevés, est situé avenue Marius Renard. Il compte 31 étages, dont 3 en sous-sol. Et c’est un prototype qu'une grue hissait là-haut, un "TRL7 Aero Elec" développé par la Sonaca, cette société belge, et même wallonne, mondialement connue dans l'aéronautique (F-16, Airbus) et l'aérospatiale.