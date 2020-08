Jawad B. n’a toujours pas été jugé mais vient d’obtenir sa libération par le TAP.

On ne choisit pas sa famille, c’est un fait certain. Sauf que lorsqu’on fait partie de la même que celle de terroristes, c’est moins évident. Et pas n’importe quel terroriste. Ceux du 22 mars, les frères El Bakraoui, ainsi que les frères Atar, dont Oussama est désigné par certains comme étant le cerveau des attentats de Paris. Jawad B. fait donc partie de la famille.