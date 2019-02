Si les vétérinaires ne peuvent pas prendre en charge tous les animaux errants retrouvés blessés, c’est aussi parce que le nombre d’animaux renversés par des véhicules est particulièrement important. Un vrai massacre : on estime à près de 10 millions le nombre d’animaux écrasés sur nos routes.

En 2014, l’association flamande Natuurpunt avait recensé le nombre de victimes animalières sur une centaine de routes, et près de 20 000 kilomètres. À raison d’un animal écrasé tous les 10 kilomètres, elle avait conclu que plus de 10 millions d’animaux mouraient chaque année sur nos routes. Le nombre de 27 millions d’animaux tués par des véhicules avait même été avancé. Avec, en tête de liste, les grenouilles, les hérissons et les renards, le printemps et le début d’automne étant particulièrement cruels.

Un chiffre sans doute largement en deçà de la réalité car nombre de dépouilles disparaissent au fur et à mesure du passage d’autres véhicules ou sont ingérées par des charognards. À ceux-là s’ajoutent ceux qui, blessés, succombent à leurs blessures après s’être éloignés de ces chaussées mortifères.