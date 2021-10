Moins d’une semaine après la marche en soutien aux victimes de violences sexuelles qui a rassemblé près de 1300 personnes dans les rues d’Ixelles, les langues continuent de se délier. Sur les réseaux sociaux, de nombreux témoignages affluent faisant état de viols dans plusieurs discothèques du centre-ville de Bruxelles et d’Ixelles. Dans certains cas, ce sont les videurs qui sont visés et dans d’autres, des fêtards présents à la soirée. Le modus operandi est souvent le même : la victime se retrouve avec de la drogue dans son verre et se retrouve dans un état inconscient quelques minutes après.

17 établissements sont nommément pointés du doigt. “Il y a plusieurs années de ça, j’étais en discothèque et mes copines partent aux toilettes. Drogue ou pas drogue, je n’en sais toujours rien mais j’ai repris conscience quand un type avait sa main dans ma culotte. Je n’ai aucune idée du temps depuis lequel ça durait, en plein milieu de la boîte sans que ça ne dérange personne. J’ai dégagé le mec comme je pouvais, black-out complet jusqu’au lendemain matin. Le seul de ma vie entière alors que j’ai passé des soirées en buvant le double ou le triple des consos de ce soir-là. J’ai toujours extrêmement honte de cet épisode, presque 6 ans plus tard, je n’ai plus jamais remis un pied dans cette boîte”, explique une victime.

Une autre victime dit avoir été droguée à son insu par un individu dans un célèbre établissement du centre-ville de Bruxelles. “Mon copain était aux toilettes et j’ai donc commandé un verre, je parlais à quelques personnes. En voyant des gens que je connaissais dehors, je suis sortie fumer. Après quelques minutes, j’ai eu un black-out. Mon copain est venu me retrouver en sortant des toilettes. Je n’ai que quelques souvenirs. Apparemment, il a dû me porter dans ses bras jusque chez moi pendant que je vomissais. Je me suis réveillée le lendemain vers 14 heures en me sentant horriblement malade. Nous nous sommes rendus dans la boîte concernée pour leur en parler. Ils nous ont répondu qu’ils ne pouvaient pas tout contrôler et qu’ils n’étaient même pas certains que j’ai été droguée.”

Une autre victime fait état de GHB retrouvé dans son verre dans un autre établissement bien connu à Bruxelles. “Je devais avoir vingt ans. Au bout d’un demi-cocktail, je commence à me sentir mal. Je descends aux toilettes et là, je suis incapable de me relever. Heureusement, mes collègues m’ont trouvée et m’ont ramené saine et sauve chez moi. Je me suis sentie mal pendant trois jours. J’ai eu confirmation qu’il s’agissait de GHB”, explique-t-elle.

Dans un autre témoignage, une jeune femme raconte avoir passé la soirée dans une célèbre discothèque en 2018. Alors qu’elle allait récupérer une écharpe au vestiaire, elle dit s’être retrouvée nez à nez avec un videur qui a essayé de l’embrasser de force. “Il sort son pénis et éjacule sur ma robe. Juste après, je réussis à m’enfuir et à sortir de la boîte. Je raconte la scène à un responsable. Il n’a pas l’air plus choqué que ça, en me disant qu’il s’occupera de cette personne alors qu’il ne savait même pas de qui je parlais ne m’ayant même pas demandé une description physique. Je n’imagine pas ce qu’il aurait pu arriver à une jeune file qui n’aurait pas eu la force de se débattre”, affirme-t-elle.

La discothèque concernée a réagi à ces témoignages en se disant “horrifiée” par ces histoires. “Merci d’avoir pris le temps d’écouter les victimes, le silence ne sera jamais la solution. Peut-être devrions nous travailler ensemble pour mettre en brigade de protection des femmes ? Sachez que nous sommes avec vous dans ce combat. Courage à toutes les victimes”, a tenu à réagir l’établissement.