Quand on a sonné, Semun est allé ouvrir. Nous étions en juillet. Un huissier l’attendait sur le pas de la porte, avec un document à lui remettre en main propre. Semun a pris les papiers, a salué l’huissier et commencé à lire les feuillets. Il y en avait douze, rédigés en néerlandais. Nous sommes à Overijse (Brabant flamand).

À la troisième page, Semun a vu deux colonnes de chiffres. Et, en bas de la seconde, un montant à six chiffres. Depuis ce jour, Semun ne dort plus. L’huissier lui donnait 24 heures pour verser 2 millions d’euros.

Quand il nous contacte la semaine passée, nous ne le croyons pas. Comment peut-on commander à un particulier de verser 2 millions, et spécifier que le paiement doit avoir été effectué avant le lendemain midi ?

(...)