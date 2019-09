A la fin de l'audience de la cour d'assises du Hainaut de ce lundi devant laquelle Nathan Duponcheel comparaît pour assassinat du bourgmestre de Mouscron en 2017, l'avocat général Ingrid Godart a annoncé qu'elle avait ouvert un dossier de fraude à charge de l'accusé et de sa maman. Elle a, en effet, eu échos de manoeuvres effectuées en vue de vider les comptes de l'accusé. Le but était tout simplement d'organiser l'insolvabilité de l'accusé.Le président a alors demandé à Nathan Duponcheel s'il était au courant de "J'avais quelques milliers d'euros. Je voulais les donner à ma maman pour qu'elle ne doive pas payer toute seule. La famille de la victime, je vais la rebourser dès que je peux, plus tard. Ce n'est pas quelques milliers d'euros qui vont changer quelque chose pour la famille de la victime. "