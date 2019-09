L'audience de la cour d'assises de ce lundi concernant le dossier Nathan Duponcheel, 20 ans, accusé de l'assassinat du bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, s'est clôturée avec les exposés des médecins. Le légiste Dewaele a indiqué, que l'accusé n'avait pas donné que les quatre coups ayant occassionné la plaie principale à l'origine de la mort du bourgmestre Nathan Duponcheel en a, en effet, donné onze autres.

Malgré ces certitudes exposées par le médecin légiste, l'accusé a continué à indiquer qu'il ne se souvenait que de deux coups: le premier et celui donné ensuite alors qu'Alfred Gadenne était tombé au sol. "Je ne dis pas que je ne les ai pas donnés mais je ne me souviens pas", s'est-il exclamé, répondant à une question de l'avocat des parties civiles, Me Mayence.

Le légiste a également précisé qu'avec une plaie d'une telle profondeur, la victime ne pouvait que décéder au grand maximum que quelques minutes après les coups. Selon lui, des équimoses prouvent qu'il y a eu lutte et qu'Alfred Gadenne a bien tenté de se défendre...