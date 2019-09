Le président a demandé plus d'infos sur un témoin absent, en l'occurrence, le chef de service ayant réalisé des rapports négatifs au sujet de Olivier Duponcheel, le papa de l'accusé.

Ce mardi, le président Jonckheere a débuté l'audience de la cour d'assises du Hainaut devant laquelle Nathan Duponcheel, 20 ans, accusé de l'assassinat de Alfred Gadenne, le bourgmestre de Mouscron, en apportant certaines précisions quant à son rôle de président. Il justifiait de la sorte son souhait d'en savoir plus sur un témoin ne s'étant pas présenté à l'audience ce mardi sans apporter la moindre explication à son absence. Des premières recherches effectuées ce mardi à la demande de l'avocat général Godart ont permis d'établir que le fameux témoin, le chef de service ayant réalisé plusieurs rapports négatifs sur le papa de l'accusé, se trouvait à l'étranger. Mais le président Jonckheere voudrait en savoir plus, surtout que l'intéressé n'a pas envoyé le moindre courrier à la cour.

Du coup, le président Jonckheere a rappelé que son rôle était de faire tout pour rechercher la vérité. Il a indiqué que le ministère public avait demandé huit témoins ayant un lien avec le travail du papa de l'accusé. "Il ne faut pas oublier que l'accusé dit avoir commis ce geste irréparable car il estimait qu'Alfred Gadenne était responsable du licenciement de son papa qui, par la suite, s'est suicidé. Nous nous posons deux questions: Alfred Gadenne a-t-il vraiment joué un rôle dans la décision de licenciement. La deuxième interrogation est de savoir si ce licenciement était injuste."

Finalement, Me Mayence a interpellé le président lui précisant qu'il venait de recevoir un mot dans lequel on lui précise que l'échevine mouscronoise Cloet a appris que le chef de service en question avait envoyé un recommandé au greffe pour s'excuser. Le président a demandé à ce que tout soit fait pour retrouver ce recommandé. Il devrait plus que probablement lire la première audition de ce témoin en vacances.