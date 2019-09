Témoignage de la grand-mère paternelle de l'accusé qui, elle aussi, explique le geste de Nathan par l'amour qu'il vouait à son papa.

.La grand-mère paternelle de Nathan Duponcheel est, elle aussi, venue exprimer son ressenti auprès de la cour d'assises du Hainaut devant laquelle se déroule le procès de son petit-fils, accusé de l'assassinat du bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne.

La témoin a expliqué que son fils, le papa de Nathan, venait manger chez elle tous les jeudis et passait régulièrement le dimanche, en fin de journée. "Après ses trois ans de détachement du SPF intérieur pour la commune de Mouscron, il n'a eu que des soucis à son travail. Il m'en parlait lors de chacune de ses visites. Cela le tracassait beaucoup", a-t-elle confié.

Pour rappel, le papa de l'accusé a mis fin à ses jours le 14 février 2015. Nathan Duponcheel et d'autres proches ont estimé que ce geste désespéré était dû à son écartement de son travail à la commune de Mouscron. Celle-ci avait, en effet, décidé de mettre fin à la mise à disposition du SPF intérieur.

La grand-mère de Nathan a parlé de son petit-fils. "C’est un gentil garçon, assez retiré par rapport aux autres, plus studieux. On le voyait moins cari il était souvent dans sa chambre. Lui, il préférait les études. C’est pour cela que j’ai été étonnée quand il m’a dit qu’il voulait aller à l’armée. A la base, il souhaitait étduier la gestion pour devenir banquier."

La grand-mère a également évoqué une fête de famille lors de laquelle Nathan avait affirmé qu'il ne pardonnerait jamais le geste de son père. "Je lui avais dit qu'il devait penser à tout ce que son papa lui avait apporté de positif. J'avais ajouté que son papa n'avait pas toujours bénéficié de l'aide dont il avait besoin. Il en avait énormément sur le dos. Il n’arrêtait pas. Mon mari lui avait dit que s’il allait continuer comme cela, il allait faire un infarctus à 50 ans. Il a tout fait pour que ses enfants ne manquent de rien."

La grand-mère a également expliqué qu'elle ne s'entendait pas avec la maman de Nathan. "A la mort de mon fils, je lui ai proposé de l'aide mais elle a tout refusé.. Je suis allée voir Nathan une fois en prison mais, désormaisn ce n'est plus possible. C'est, en effet, sa maman qui gère son agenda et elle ne veut pas que je m'y rende. Mais, je reste en contact avec mes petits-enfants que ce soit par sms ou par lettre."

Enfin, la maman d'Olivier Duponcheel a tenu à confier qu'elle pensait que son petit-fils avait commis l'irréparable par amour pour son papa avant d'affirmer. "Mais de toute façon, il n'avait bien évidemment pas à faire cela. Monsieur Gadenne était, en outre, un homme bon que j'appréciais. Tout comme mon fils n'avait pas à se suicider pour un boulot...."