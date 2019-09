Le procès du meurtrier d'Alfred Gadenne, bourgmestre de mouscron, bat son plein. Durant une bonne partie de l'interrogatoire de Nathan Duponcheel, 20 ans, accusé d'avoir assassiné Alfred Gadenne le 11 septembre 2017 à Luingne (Mouscron), le président de la cour d'assises Jonckheere s'est attardé sur la période qui avait précédé les terribles faits. Ainsi, l'accusé a expliqué qu'il avait compris, trois mois plus tôt, que celle qu'il aimait n'éprouvait pas les mêmes sentiments.





Peu de temps après, il a également appris qu'il ne pourrait pas exercer le métier qu'il souhaitait. " Il ne me restait plus qu'une chose à faire: venger mon papa. Moi ce dont je me souviens de lui, c'est quelqu'un qui était apprécié par ses collègues et qui était passionné par son boulot. Je pense notamment à une fois où nous étions allés voir les Spirous. Sur le retour, il y avait une voiture retournée. Il n'a pas hésité à s'arrêter et à enfiler ses habits de pompier volontaire qu'il rangeait toujours dans la voiture. Il aurait risqué sa vie pour sauver les autres."





Pour rappel, le papa de l'accusé s'était suicidé le 14 février 2015. Nathan Duponcheel avait découvert lui-même son papa pendu. Il avait associé ce geste désespéré au licenciement dont il avait fait l'objet. Un licenciement dont il tenait pour responsable le bourgmestre, Alfred Gadenne.



Préméditation

Nathan Duponcheel a expliqué que le matin des faits, il avait commencé à penser à son acte. Il avait d'ailleurs décidé de ne pas se rendre avec son frère, en début d'après-midi, à l'auto-école où il avait rendez-vous. L'accusé a donc reconnu qu'il avait réellement prémédité les faits.

Il a également expliqué que le premier coup de cutter avait été donné par l'arrière.

" Lorsque je lui ai dit que j'étais le fils d'Olivier, il a ricané. J'ai pris cela comme de la moquerie. J'ai pété un câble encore plus. Après le premier coup, il m'a tiré le bras. J'ai continué mais je ne me souviens plus. Je reconnais toutefois avoir donné tous les coups."





Le président Jonckheere a indiqué que, selon l'expert, quatre coups avaient été donnés. " Vous n'avez pas hésité à continuer alors qu'il était couché", s'est-il exclamé. Arrivés depuis peu dans la salle d'audience, les enquêteurs sont en train de rappeler le déroulement des faits. Nathan Duponcheel les a contactés à 19h59. A leur arrivée, le jeune homme était toujours sur place. Il a immédiatement obtempéré. Ainsi, il a indiqué aux enquêteurs : " Allez voir. Vous comprendrez que j'ai voulu venger mon père". Les policiers ont également expliqué que Nathan Duponcheel n'avait pas hésité à lancer "Qu'est ce que cela vous fait de soigner l'auteur ?" . "Il semblait en dehors de la réalité, détaché", a précisé un policier intervenu sur place. " Je pense qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il avait fait."