Cela ne fait pas de doute...Me Mayence et ses clients, la famille Gadenne s'apprécient. Dans sa plaidoirie, l'avocat a d'ailleurs affirmé, avec émotion, être fier d'être leur avocat. "J'ai reçu une lecçon de courage et d'humanité au fil des rencontres avec cette famille"

L'avocat a parlé de la veuve du bourgmestre. "Elle n'a plus rien. Alfred Gadenne était si attentif à son égard. Elle m'a confié avoir eu un mari formidable. Elle se réjouissait qu'il commençait seulement à penser à avoir une vie plus calme."

Et puis, il y a les faits et surtout les différentes versions de l'accusé: "Pendant un an et demi, il a fait croire à tout le monde qu'il n'avait pas prémédité son acte. Il a fait croire que c'était à cause des ricanements d'un imbécile qu'il avait agi de la sorte. Accepter cela a été encore plus difficile pour ma cliente qui veut savoir. En attendant, alors qu'elle souhaite des réponses, des questions n'ont pas été posées. Et si elles n'ont pas été posées c'est car il a affirmé pendant un temps certain qu'il n'était pas allé au cimetière. Finalement, on ne sait pas quand il a acheté les cutters ni où il les a achetés,...Tant de questions auxquelles nous n'aurons jamais de réponse. Sa défense a été construite. Non seulement il a été capable de commettre un tel acte mais en plus, il a pu donner différentes versions, notamment en fonction des interlocuteurs."

Un élément qui est important pour l'avocat des parties civiles, c'est celui du bracelet électronique...Pour rappel, une semaine après avoir pu bénéficier du système de détention sous bracelet, Nathan Duponcheel l'a brisé avec une pince et est sorti de chez lui avec un couteau. "Ce jour-là, il venait d'apprendre que son meilleur ami était retourné avec celle dont lui était amoureux alors qui'l n'y avait jamais rien eu. Il a pété un câble. Même son frère a confié avoir eu peur qu'il recommence car quand il est dans cet état, il ne le reconnaît pas. Pour moi, c'est un acte répétitif. Il était frustré et a pété un câble. Comme c'était le cas avec Monsieur Gadenne. Tout comme il a envoyé à Thomas un message dans lequel il se disait désolé pour son pote, exactement comme lorsqu'il venait de tuer le bourgmestre. Pourquoi, en outre, s'était-il excusé pour ce qu'il allait faire à Kathleen et à son meilleur ami?", s'est interrogé Me Mayence.

Ce dernier s'est attelé à relever des faits prouvant que Nathan Duponcheel avait prémédité son acte. Il a ainsi relevé qu'il avait attendu plusieurs heures près du cimetière, qu'il avait acheté les cutters, qu'il avait confié à sa maman vouloir lui faire la peau même si ses propos n'avaient pas été pris au sérieux, qu'il avait envoyé des sms évoquant son acte, qu'il avait écrit des mots s'adressant à son frère sur une planche, qu'il avait effectué des recherches ciblées sur internet, que son acte était déterminé -il a rappelé qu'il avait donné quinze coups dont quatre d'égorgement- et qu'il était finalement passé aux aveux.