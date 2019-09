Le sort de Nathan Duponcheel est désormais scellé quant à sa culpabilité. Sans surprise puisque même son défenseur Me Rivière allait dans ce sens, Nathan Duponcheel a été reconnu coupable, ce jeudi, de l'assassinat du bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne et de détention d'arme prohibée le jour de son évasion alors qu'il était détenu sous bracelet électronique.





Ce vendredi, on discute de la peine. Après que l'avocat général ait requis une peine de 27 ans, les défenseurs de Nathan Duponcheel ont pris la parole. Me Moulin a, tout d'abord, parlé de la personnalité de son client. Elle a mis en avant son parcours scolaire "sans souci". Elle a aussi parlé de ce fameux jour où son papa a décidé de mettre fin à ses jours. " Ce jour-là, toute la famille avait soupé. Deux jours avant, son papa s'était excusé pour le comportement qu'il avait pu, à l'occasion, adopter. Il avait dit à ses trois fils qu'il les aimait. Ce qu'il n'avait jamais fait. Mais, ce jour-là, le papa venait d'apprendre que son recours pour réintégrer la Ville de Mouscron n'avait pas abouti. Puis, alors que les autres mangeaient encore, le papa est monté. On a entendu, en bas, des bruits de toux mais cela n'a inquiété personne. C'est Nathan qui est monté le premier. C'est Nathan qui a découvert l'horreur. Il avait 15 ans et il a vu son papa pendu."





Me Moulin a aussi parlé de sa grande déception suite à sa non-admission à l'armée. Et c'est là que Me Rivère est intervenu pour répondre à une question. " Pourquoi a-t-il agi le 11 septembre? Non pas parce qu'il s'agit d'une date symbolique mais bien parce que c'est ce jour-là qu'il a fait le bilan de sa vie. Son rêve professionnel d'entrer à l'armée n'a pas abouti et celle qu'il aimait n'a pas voulu de lui. Il ne lui restait rien si ce n'est l'idée de venger son père." C'est alors qu'il a demandé aux jurés de réfléchir humainement.





L'avocat de la défense en est alors arrivé aux circonstances atténuantes. Selon lui, il y en a six. La première: sa personnalité (sa timidité, son caractère taiseux, ...). La seconde est son parcours de vie. Et là, le défenseur de Nathan Duponcheel a poussé un coup de gueule. " Personne n'a compris sa détresse. Il avait déjà dit à sa maman qu'il voudrait tuer le bourgmestre. Elle n'a pas pris cela au sérieux. Il disait qu'il allait mal. Il n'est pas allé en voyage de rhéto. Tout comme après sa fugue, en mai 2017, il confie à des policiers qu'il vit mal le suicide de son papa et que parfois, il lui prend des envies de s'en prendre aux responsables. Et ce policier ne s'est inquiété de rien"; a affirmé Jean-Philippe Rivière.





Ce dernier a enchaîné avec la troisième et la quatrième circonstances atténuantes qui ne sont autres que la participation de son client à l'enquête et son mobile. L'avocat a, ensuite, parlé des regrets indéniables de Nathan Duponcheel. " Il en a émis dès le premier jour. Dès qu'il a été interrogé, il a confié être honteux.". Enfin, Jean-Philippe Rivière a parlé de la dangerosité sociale et les perspectives de reconstruction. " Moi je tiens compte des experts et ils vous ont expliqué que son risque de récidive était minime. Ne le condamnez pas plus pour les faits d'assassinat en vous imaginant ce qu'il aurait pu faire le jour de son évasion. "





Et de conclure: "La cible de son obsession a été le pauvre Alfred Gadenne. Veuillez tenir compte du fait que c'est à prison qu'il va se reconstruire. Il a 20 ans et son sort est dans vos mains."

Nathan Duponcheel a alors repris la parole. "Je voudrais dire que j'ai compris tout le mal que j'ai fait à la famille Gadenne. C'est de ma faute. Je suis désolé. Tous les jours, je regrette ce que j'ai fait."

La cour d'assises s'est désormais retirée pour délibérer de la peine.