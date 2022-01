Ce sont quatre semaines décisives dans le parcours de Mohamed Abrini et, semble-t-il, dans les préparatifs des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Entre la mi-juin et la mi-juillet 2015, "l’homme au chapeau" a visité quatre pays : Turquie, Syrie, Royaume-Uni et France. Son parcours a été reconstitué. Mais son cheminement, ainsi que les rencontres ou liens alors établis avec des maillons essentiels des attentats, intriguent. Abrini a donné en cours d’instruction des explications vagues ou changeantes sur cette période.