Dix-sept autres prévenus sont rejugés en compagnie du boxeur pour des faits de home-invasions et de trafic de stupéfiants, perpétrés en Hainaut et dans le Brabant wallon, entre 2015 et 2017. Sont notamment rejugés à la suite de l'appel du ministère public: Farid Hakimi condamné d'une peine de 14 ans de prison; Pascal Faedda, condamné à une peine de 4 ans de prison ferme pour un vol avec violence en état de récidive; Mohamed Benaouane, condamné d'une peine de 9 ans de prison ferme; Vaeceslav Rogac condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pour destruction du mobilier dans sa cellule mais acquitté pour les faits de grand banditisme; Rachid Toto et Aziz Ali qui furent acquittés; Kabongo Lufu, condamné à une peine de 4 ans de prison ferme pour un vol avec violence en état de récidive et Mohamed Mokhtari, condamné par défaut à une peine de 3 ans de prison ferme. Marwan Hammouda, qui a bénéficié de l'irrecevabilité des poursuites en raison de la liaison entre le chef d'enquête et sa compagne, sera aussi rejugé.

Dans le prétoire, il y a toujours autant de policiers, notamment pour encadrer les détenus, mais beaucoup moins de journalistes. L'ancien animateur de RTL TVI, Stéphane Pauwels, condamné d'une peine de trente mois avec sursis pour le vol avec violence commis en mars 2017 à Lasne et pour détention de cocaïne, n'a pas fait appel du jugement et n'a pas fait l'objet d'un appel du ministère public.

Le procès est présidé par Brieuc Pestiau, conseiller à la cour d'appel, alors que Julien Moinil représente le parquet fédéral, comme en Première instance.

Notons qu'un détenu fait défaut en raison d'une suspicion Covid.