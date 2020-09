L'audience a commencé ce jeudi matin par la plaidoirie de l'avocat Guillaume Gossieaux qui défend Lorenzo S., poursuivi pour association de malfaiteurs parce qu'il a donné certaines informations à la bande Hakimi. C'est à travers plusieurs soirées au casino qu'il a fait la rencontre de Farid Hakimi à qui il emprunte petit à petit de l'argent pour jouer. La dette grimpe et atteint les 5000 euros. Farid Hakimi lui propose alors un deal : des informations sur des habitations où il y a de l'argent afin de commettre des home invasions en échange de la somme à rembourser. Lorenzo cède et donne plusieurs adresses au boxeur. Son avocat a mis en avant la pression exercée par Farid Hakimi sur lui. Il estime, sans surprise, que la peine requise par le procureur fédéral, à savoir 5 ans d'emprisonnement, est trop sévère en raison de la volonté, démontrée à plusieurs reprises, de son client de ne plus fréquenter Hakimi. Il réclame donc un sursis.

Les avocats des autres protagonistes poursuivent les plaidoiries ce jeudi mais il faudra attendre vendredi matin pour entendre la défense de Stéphane Pauwels. Les avocats Sven Mary et Romain Delcoigne débuteront la journée qui se poursuivra par une autre plaidoirie très attendue, celle du pénaliste Sebastien Courtoy qui défend Marwane Hammouda, l'homme dont la compagne a entretenu une relation avec le chef d'enquête, Ludovic N., poursuivi par ailleurs pour violation du secret professionnel dans ce dossier.