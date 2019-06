Marc Dellea serait décédé entre 24 heures et maximum 31 heures avant la découverte de son corps le 8 juillet à 15 h, selon le médecin légiste Philippe Boxho, désigné par la défense, et entendu mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Mais les deux autres experts légistes, mandatés par le ministère public et la partie civile, ne partagent pas cet avis.

Les médecins légistes ont été entendus mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles dans le cadre du procès de l’ancien député francophone au Parlement flamand Christian Van Eyken et de son épouse Sylvia Boigelot Ils sont suspectés d’avoir assassiné le premier mari de celle-ci, Marc Dellea, d’une balle dans la tête.

L’homme de 45 ans avait été retrouvé mort chez lui, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014 vers 15 h. Le médecin légiste requis par le juge d’instruction, le docteur Grégory Schmit, ainsi que celui qui a été mandaté par la partie civile, le docteur Frédéric Bonbled, situent la mort de la victime entre 24 et 48 heures avant la découverte du corps, donc entre le 6 juillet à 15 h et le 7 juillet à 15 h.

Or des images de caméras de vidéosurveillance montrent que Christian Van Eyken et Sylvia Boigelot ont effectué de nombreux allers-retours depuis l’appartement de Marc Dellea (appartenant aussi à son épouse) les 5 et 6 juillet. Les images exposent également que Marc Dellea est rentré chez lui le 6 juillet vers 23 h alors que sa femme et son amant se trouvaient à l’intérieur. Ces derniers sont ensuite sortis de l’appartement deux heures plus tard, le 7 juillet vers 1 h 20.

Les caméras ne filmeront ensuite plus personne entrer chez la victime ou sortir de chez elle avant le 8 juillet vers 15 h, moment où Sylvia Boigelot a découvert son mari gisant sur son lit, tué d’une balle dans la tête.

Le docteur Philippe Boxho, médecin légiste mandaté par la défense, a livré une autre analyse que ses confrères. Pour lui, il est "scientifiquement impossible" que la mort remonte à plus de 24 heures avant la découverte du corps, précisant entre 24 et 31 heures pour donner une "marge de sécurité suffisante". Il situe ainsi la mort de Marc Dellea entre 8 h et 15 h le 7 juillet.