Le matin du 21 avril, le téléphone sonne. C’est Ihsane. "Allô Ba ça va ? Maman est là ? Tu peux me la passer ?" Il lui souhaite un bon anniversaire."

Ces dernières paroles résonnent encore de manière affolante dans la tête du papa, Hassan. Le soir même, Ihasane sera le seul de cette famille animée par une fratrie de cinq à être absent de la fête. L’anomalie est alors improbable, angoissante…

Un peu plus tôt, Ihsane est dans une voiture. Il vient de quitter l’Open Bar, un établissement liégeois vers lequel converge la communauté gay. Quatre barbares le rouent de coups puis le jettent dans le coffre. Loin de la civilisation, le quatuor de désaxés se défoule encore furieusement sur le jeune homme de 32 ans puis l’abandonne dans un champ. Dix-sept côtes sont brisées. Les cervicales sont en miettes. L’agonie durera six heures. La dépouille ne sera retrouvée que 10 jours plus tard, par un joggeur. Trois tortionnaires seront bons pour la perpétuité, le quatrième s’en sortira avec 30 ans de prison.

En 2014, Hassan avait publié son livre Ihsane Jarfi. Le couloir du deuil. L’écrit militait pour l’acceptation des différences dans notre société. Six ans plus tard, il le réédite dans une version allongée, en y intégrant le récit du procès des assassins homophobes.