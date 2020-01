La bande bruxelloise a "acheté" la jeune femme pour ensuite vendre son corps à ses "clients".

Durant la nuit du quatre au cinq janvier, les agents de la zone Bruxelles-Sud sont intervenus pour sauver la jeune fille de cette bande organisée. Ce sont nos confères de Het Nieuwsblad et Sudpresse qui ont relaté ces faits. Le modus operandi des malfrats fait froid dans le dos. Tout d'abord, le copain de la jeune fille, qui avait signalée disparue en France, profite de son décrochage scolaire et de sa détresse pour la revendre à la bande. Montant de l'opération: 2000 euros. Deux rappeurs bruxellois prénommés "LE You" et "Aze2dine" seraient suspectés.

Ce copain sans scrupule connaissait les agissements dans la prostitution de cette bande, qui a enfermé l'adolescente dans une cave. Ils se sont ensuite organisés pour offrir les services de la jeune fille pour 150 euros de l'heure aux "clients".

Selon les deux journaux, environ 160 hommes seraient entrés en contact en deux semaines avec la victime, qui a finalement pu être retrouvée grâce à l'alerte donnée par une connaissance. Les actes sexuels auraient eu lieu dans la maison uccloise où elle a été délivrée ainsi que dans un hôtel ixellois.

Tous les individus qui ont été interpellés ont été placés sous mandat d'arrêt. Ils sont soupçonnés de trafic d'être humains et de prostitution de mineures. Le parquet de Bruxelles indique auprès de Sudpresse qu'il y aurait d'autres victimes.