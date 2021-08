Des réseaux criminels sud-américains organisent la prostitution chez nous.

C’est un dossier d’une ampleur exceptionnelle. En avril dernier, la police de Bruxelles Nord procédait au démantèlement d’un vaste réseau de proxénétisme en provenance d’Amérique du Sud. Des jeunes femmes se livraient à la prostitution dans des appartements, via des petites annonces postées en ligne, en reversant une grande partie de leurs gains à divers protagonistes d’une organisation criminelle. Quatorze suspects ont été interpellés et 23 victimes ont été identifiées à ce stade.

S’il est exceptionnel par son ampleur, ce dossier met surtout en lumière les pratiques, et les modes de fonctionnement, de ces nouvelles filières de traite des êtres humains en provenance d’Amérique du Sud (Brésil, Colombie…). Avec le Covid, et la fermeture des maisons closes, le phénomène a pris de l’ampleur, en compliquant encore davantage le travail des services de police, puisqu’il se déroule en privé, dans des appartements, et qu’il n’a donc pas pignon sur rue.

(...)