La zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles a chargé sa brigade cycliste de dresser plus souvent procès-verbal à l’égard des automobilistes circulant à une vitesse inadaptée…

À vélo, pas question, bien entendu, d’utiliser un radar pour contrôler les automobilistes au pied lourd. Mais ce n’est pas toujours nécessaire non plus.

Selon l’article 10 du code de la route, un agent de police qui est témoin d’une vitesse non adaptée peut dresser procès-verbal.

Chaque année, la police dresse au moins 15 000 P.-V. pour ce genre d’infractions sans avoir recours à une caméra ou à un radar. "Ce n’est pas indispensable" , explique le célèbre juge de police de Termonde Peter D’hondt. "La différence de vitesse entre 50 et 70 km/h se voit à l’œil nu."

Le magistrat applaudit l’initiative de la zone de Bruxelles Capitale Ixelles. "Nous voulons tous que la police neutralise les chauffards. Les voitures qui roulent en faisant crisser les pneus et qui sont des dangers publics, cela nous énerve tous. La police de Bruxelles veut lutter contre cela ? Je ne dis qu’un mot : hourra !

Une amende pour une vitesse non appropriée peut être contestée devant le tribunal. Mais ce ne sera pas pour autant la parole de l’un contre la parole de l’autre.

Le juge D’Hondt : " Dans les affaires de roulage, un procès-verbal prend une valeur particulière. Cela signifie que le plaignant qui conteste la sanction doit prouver que le P.-V. n’est pas exact."

Très souvent, ces P.-V. ne sont pas attaqués devant le tribunal. Il ne s’agit pas non plus de cas extrêmes. "On ne parle pas ici d’une différence entre 50 et 51 km/heure", poursuit le juge D’Hondt. "On part du principe que la police et le parquet font preuve de loyauté. Mais il est facile de constater si quelqu’un roule à du 50 km/h au lieu de 20 ou à du 180 au lieu de 150. Il n’est pas nécessaire d’avoir un radar automatique pour cela."

Même l’avocat Christophe Redko, terreur des juges de police, reconnaît qu’il est difficile de combattre les P.-V. dressés en vertu de l’article 10. "Ce n’est pas la même chose qu’avec un radar. La police peut alors prouver que vous rouliez à tel endroit à telle vitesse. Mais la notion de vitesse non adaptée est subjective. Cela veut dire que le conducteur n’a pas tenu compte des circonstances. On peut avoir ce genre d’amendes même en respectant la vitesse maximale autorisée. Par exemple en roulant à du 120 km/h sur autoroute. Ce n’est pas un excès de vitesse mais une vitesse non adaptée."

Précisons tout de même que les 15 000 amendes récoltées en vertu de l’article 10 ne sont qu’une goutte d’eau par rapport aux 3,5 millions d’infractions que la police constate chaque année avec l’aide de radars ou de caméras.