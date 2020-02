Le 22 mars 1990, un Canadien a été assassiné à Uccle, de cinq balles, devant la porte de son appartement de la Résidence Minerve au n°28 de l’avenue François Folie. Le tireur, pour compliquer la besogne des enquêteurs, avait récupéré toutes les douilles.

Sitôt connue l’identité de la victime Gerald Bull, les soupçons se portaient sur les Israéliens. En effet, c’était la bonne piste. Mais trente ans après, la justice belge ne l’a pas menée à bien. Un non-lieu a été prononcé en 2006.

En publiant Lève-toi et tue le premier chez Grasset, Ronen Bergman, avocat et journaliste israélien, apporte toutes les confirmations. L’ordre de tuer venait de Tel Aviv et du Premier ministre Yitzhak Shamir.

Deux dirigeants du Mossad ont certainement participé à la prise de décision, et deux agents été liés à l’exécution, dont un réapparu deux ans plus tard dans l’assassinat à Paris d’Atef Bseiso - un cadre de l’OLP tué comme Gerald Bull de trois balles entre les omoplates et deux dans la tête par un tueur qui comme à Uccle récupéra toutes les douilles.

