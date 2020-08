La phrase est précisément celle-ci : "Le Pr G. doit se rendre de nouveau à Bruxelles pour traiter le roi Léopold." Elle figure dans le journal d’Alfred Rosenberg, le penseur du nazisme, l’idéologue d’Hitler, condamné à mort à Nuremberg et exécuté par pendaison. Le journal de Rosenberg, qui avait disparu, a été retrouvé en 2013. Flammarion s’est chargé de le publier en français. Une brique de 679 pages.

À la date du 17 juillet 1938, Rosenberg, alors en traitement pour des problèmes de dos, relate que le roi des Belges fait venir le " Pr G. à Bruxelles pour le traiter de nouveau". Qui est ce P r G. ? Les historiens l’ont identifié sans mal : rien de moins que le Dr Karl Gebhardt, qui sera condamné mort à Nuremberg pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité en tant que médecin personnel de Himmler et responsable de la plupart des expérimentations humaines menées à Auschwitz et à Ravensbrück, ces dernières principalement dans le quartier des femmes.

En 1938, le roi Léopold III faisait appel au médecin personnel du futur maître absolu de la SS et de la Gestapo, le futur Gruppenführer Karl Gebhardt, qui deviendra l’un des principaux coordinateurs et auteurs des expériences médicales menées sur des prisonniers à Auschwitz et à Ravensbrück.

