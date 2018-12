Quatorze ans après, une famille de Genval se dit définitivement persuadée qu’un parent a bel et bien perdu la vie dans le tsunami qui a balayé le littoral sud-est asiatique le 26 décembre 2004. Pour l’état civil belge, Jacques Kirsch est pourtant toujours officiellement "en vie". Mais pour sa belle-sœur Anne Kirsch, le doute n’est plus permis. "Nous n’aurons jamais plus que des suppositions. Le corps de Jacques n’a jamais été retrouvé mais il est clair, après tant d’années, qu’il a péri dans le tsunami, peut-être emporté en mer."

(...)