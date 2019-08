En dix jours, deux personnes ont perdu la vie à Bruxelles pour n’avoir pas obtempéré aux injonctions de la police. C’est déjà ce qui a bien failli arriver le 16 février à un homme de 34 ans, après une poursuite en voiture commencée en ville et terminée sur le ring à hauteur de Huizingen.

Que se passe-t-il dans la tête de quelqu’un qui se croit capable comme au cinéma de défier des policiers ? Amine, par miracle en vie, a comparu devant le tribunal correctionnel où son avocate, Me Samira Bouyid, a réalisé l’autre miracle de le faire sortir de prison.

Selon les médias de l’époque, l’individu poursuivi aurait même roulé en direction des policiers et, avant d’être intercepté, endommagé un véhicule de poursuite. Le parquet voulait poursuivre le "chauffard" pour tentative de meurtre et entrave méchante à la circulation. Au tribunal, il n’a plus été question de tentative de meurtre sur trois policiers mais - seulement - de rébellion avec circonstance aggravante.

Retour aux deux qui ont perdu la vie ces derniers jours à Bruxelles dans des circonstances proches. Que se passe-t-il dans la tête ? Que s’était-il passé le 16 février 2019 à 12 h 20 pour qu’Amine prenne ainsi la fuite ?

(...)