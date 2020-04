En juin 2015, un cadavre mutilé était trouvé dans le canal, d’un jeune homme disparu en mai.

Selon nos information, un suspect est placé sous mandat d’arrêt dans l’enquête ouverte après le décès en 2015 d’un jeune Ixellois âgé de 20 ans, Oussama Ben Alla, dont le corps fut retrouvé dans le canal Bruxelles Charleroi, à la limite d’Anderlecht et Leeuw-Saint-Pierre (Brabant flamand).

L’information de cette avancée dans l’enquête a quitté, cette semaine, la sphère du judiciaire. C’est sur une connaissance de la victime que les soupçons se sont portés.

Vendredi après-midi, la porte-parole du parquet de Bruxelles, Stéphanie Lagasse, se refusait à tout commentaire, à la demande du juge d’instruction chargé de ce dossier ouvert le 27 mai 2015.

Ce soir-là, un vendredi, Oussama Ben Alla n’était pas rentré chez lui où sa famille l’attendait.

Dans l’après-midi, Oussama avait déclaré qu’il se rendait chez un ami qui lui devait de l’argent. La famille connaissait l’identité de cet ami.

Pendant quinze jours, elle a gardé l’espoir. Mais le 12 juin suivant, le cadavre atrocement mutilé du jeune homme était repêché dans le canal, coincé dans une écluse. Selon l’autopsie, Oussama ne serait pas décédé au moment de sa disparition, fin mai, mais bien après celle-ci. Il aurait donc été séquestré durant plusieurs jours, ce qui a fait penser que son ou ses ravisseurs auraient cherché pendant tout un temps à obtenir quelque chose.

Oussama Ben Alla avait fait ses études à l’athénée Madeleine Jacqmotte, à Ixelles. Des photos montrent un garçon souriant. Selon ses proches, que nous avions rencontrés, Oussama projetait de travailler dans la sécurité. Mais il y avait eu un faux pas.

L’année précédente, le jeune homme s’était laissé entraîner dans un cambriolage de bureaux, rue du Trône, dans la commune. Une petite bande avait dérobé un coffre-fort dont le contenu exact n’a jamais été connu mais il était question de drogue (cocaïne), d’armes, de vêtements de marque et de données sur clés USB, DVD et CDR. Les auteurs avaient été jugés début mai 2015, quinze jours avant la disparition. Oussama s’était laissé entraîner. Les juges l’avaient compris, Oussama avait écopé de la peine la plus légère.

Selon sa famille, il avait même refusé sa part de butin, que les autres s’étaient partagée. Le suspect arrêté, qui a l’âge qu’avait Oussama, était cité depuis le début. "Pourquoi a-t-il fallu cinq ans ?"