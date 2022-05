Si 80 % des étudiants en droit sont des femmes, 80 % des avocats de plus de 40 ans sont des hommes. " Elles abandonnent trop souvent le métier parce qu’elles n’arrivent pas à concilier vie professionnelle et vie de maman. Des mesures doivent être prises pour changer tout cela ", insiste Isabelle Ekierman, qui place la diversité au cœur de sa campagne en vue d’accéder en juin au poste tant convoité de bâtonnier de l’ordre français du barreau de Bruxelles. Elle deviendrait ainsi la première femme à la tête des avocats du plus grand barreau du pays. Un barreau qu’elle veut plus féminin, mais aussi plus social. " La solidarité doit être fondamentale dans notre profession et elle passe aussi par un soutien envers les stagiaires avec de meilleures rémunérations. Pareil pour l’accès à la connaissance. Je plaide pour l’accès libre aux banques de données pour tous les avocats. Les abonnements à celles-ci sont un luxe que trop peu d’avocats peuvent se permettre. Une mutualisation par les instances de l’ordre doit pouvoir être négociée."