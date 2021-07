Le baron de la drogue, dont l’organisation est soupçonnée d’avoir tiré sur le journaliste, a mené sa guerre à Anvers et à Bruxelles.

Qui est donc ce Ridouan Taghi, dont le nom revient inlassablement depuis la tentative d’assassinat du journaliste néerlandais Peter R. de Vries. Et pour cause : celui-ci faisait partie de la liste noire du mafieux, pour avoir été le conseiller et le confident du principal témoin à charge contre lui, l’ex-criminel le plus recherché du pays, arrêté à Dubaï en 2019. L’hypothèse selon laquelle l’organisation a mis ses menaces à exécution est aujourd’hui la plus pesante.

Ridouan Taghi, né au Maroc en 1977, a dirigé une organisation de la Mocro Mafia. Il est spécialisé dans la formation de groupes criminels opérant des trafics de cocaïne à l’international. Il est soupçonné d’avoir orchestré plusieurs assassinats, attentats et kidnappings. La police estime qu’un tiers du trafic de cocaïne en Europe passe par son organisation. Ridouan Taghi a surnommé son cercle rapproché “Angels of Death” (les anges de la mort).