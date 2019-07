Alain Gouverneur livre un combat quotidien contre les responsables de la catastrophe.

"Au moment d’arriver à 8 h, la fuite de gaz était déjà en cours et on essayait de comprendre ce qui se passait. Bruxelles disait que ça allait s’arranger. Je disais comme d’autres qu’il fallait évacuer fissa. Je faisais sortir les gens à l’intérieur du bâtiment quand tout a sauté. J’ai été projeté, K.-O., il y a eu une vague, une mer de feu et j’ai eu ce réflexe de m’encastrer dans une machine. Les gaz en feu me sont passés au dessus. Le feu avait brûlé l’oxygène. Littéralement, je fondais. Il fallait sortir. Je n’aurais pas deux chances. Si une porte était fermée, c’était fini. Beaucoup sont restés.

