Les polices judiciaires belges et française ont démantelé mardi un réseau de trafiquants de cigarettes. Quinze personnes ont été interpellées, a précisé vendredi Europol. Deux millions de cigarettes ont également été saisies. L'organisation criminelle, composée majoritairement d'Arméniens et d'Ukrainiens, passait des cigarettes, mais aussi d'autres produits interdits, depuis la Belgique vers Paris et l'ouest de la France. Depuis octobre, elle avait monté une septantaine d'opérations pour une valeur totale d'environ quatre millions d'euros.

L'un des chefs de bande ukrainiens a été interpellé mardi en France au volant d'un camion contenant 500 cartons de cigarettes et 10.000 euros en liquide. Dix de ses acolytes ont ensuite été interpellés dans la région d'Île-de-France et un autre à Nantes.

Un autre chef ukrainien a également été arrêté en Belgique par la police fédérale de Liège, sur base d'un mandat d'arrêt européen émis par la France. Quelque 90.000 euros ont été saisis à son domicile. En outre, 117 sacs de sport remplis de 6.000 cartons de cigarettes y ont été découverts.

Au total, les saisies de produits représentent plus de 1,1 million d'euros.