Il a été arrêté alors qu'il se rendait au Grand Prix de Formule 1 à Monaco.





Accusé d'avoir escroqué des entreprises, un Belge de 48 ans a été arrêté à Monaco. Chose peu anodine: cela faisait 10 ans que l'homme était en cavale! C'est sa passion des courses automobiles qui aura fini par le trahir. En effet, le Belge a été arrêté par la police alors qu'il séjournait dans un hôtel dans la ville frontalière de Monaco, Vintimille en Italie, en plein Grand Prix de Formule 1.





Le Belge est actuellement en prison en Italie. Il devrait être extradé aux Etats-Unis.





Il aurait, entre 2004 et 2010, détourné des millions d'euros grâce à des pièces d'avions qu'il aurait fait payer à certains fabricants et dont l'argent aurait atterri tout droit sur ses comptes et ceux de sa famille.