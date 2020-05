Seppe De Meulder, un jeune homme de 24 ans venant de Louvain, a perdu son emploi récemment. Il espérait se faire engager par Aveve, société spécialisée dans le jardinage et l’agriculture qui compte 250 magasins en Belgique. Il a partagé sa colère sur Facebook.

Une semaine. C'est ce qu'il restait à Seppe De Meulder avant de recevoir légalement un CDI après avoir passé presque six mois chez Aveve. “À la mi-novembre de l’année dernière, j’ai commencé à travailler comme préparateur de commandes dans l’entrepôt d’Aveve à Louvain. Incertitude permanente, mais après six mois de travail à titre intérimaire, l’entreprise est obligée de vous donner un contrat à durée indéterminée. Aujourd’hui, cinq mois et trois semaines plus tard, ce qui était écrit est arrivé: j’ai été licencié. Ou pour être plus précis, la collaboration ne sera pas prolongée, comme on dit”, déclare M. Seppe.

Autrefois candidat PTB, Seppe revient sur cette situation vécue par bon nombre de travailleurs. “Ce n’est pas l’histoire d’Aveve, c’est l’histoire de notre société. Il y a un très grand groupe de personnes qui sont dans le même bateau. Je le remarque en voyant les nombreuses réactions que j’ai reçues. Et beaucoup d’entre eux sont dans une galère bien plus rude que moi. On est mis sous pression avec la menace constante de licenciement. Si vous travaillez dur, nous dit-on, vous pouvez obtenir un CDI. Et en effet, pendant la période où j’ai travaillé pour Aveve, deux collègues ont obtenu un contrat à durée indéterminée. Je suis heureux pour eux. Mais au cours de la même période, j’ai vu au moins cinquante nouveaux collègues arriver et repartir”.

Son commentaire a été repartagé à 1800 reprises sur les réseaux sociaux. Selon lui, il avait vraiment tout mis en oeuvre pour garder son travail. Quitte à sacrifier certains week-ends. “Lorsqu’on m’a demandé de venir travailler exceptionnellement un certain nombre de samedis, j’ai accepté, comme tous mes collègues intérimaires. Dans l’espoir de pouvoir peut-être obtenir un CDI et par sens des responsabilités”.

Malheureusement pour lui, cette proposition ne viendra jamais. L'entreprise Aveve n'a pas pu s'exprimer sur le sujet. Pour nos confrères de HLN, Stephanie Deleul, porte-parole de l’Aveve, a déclaré: “Pour cela, nous devrions contacter le bureau d’intérim. Nous ne pouvons pas offrir un contrat définitif à tous les employés, car parfois nous n’avons besoin des gens que temporairement. Et ces personnes le savent lorsqu’elles signent un contrat intérimaire. Nous faisons tout légalement selon les règles”.