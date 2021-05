Twitter, Facebook, Instagram et depuis peu…. TikTok. En quelques années, la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a investi les différents réseaux sociaux. Elle a été la première en Belgique à avoir un compte TikTok, "afin de toucher un public plus jeune" explique la porte-parole de la zone PolBru Ilse Van de Keere. "Cette plateforme a une image positive auprès des plus jeunes. L’idée est de les toucher et d’attirer leur attention sur certaines problématiques sécuritaires mais également sociétales. Les réseaux sociaux prennent plus de place dans la société. Ça nous demande aussi de nous adapter."