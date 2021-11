Jenna était bébé quand sa mère Alicia Allemeersch s’est volatilisée à Charleroi, le 12 novembre 2006.

Elle était bébé quand sa mère s’est volatilisée, effacée de la surface de la Terre comme si elle n’avait jamais existé.

Jenna, la fille d’Alicia Allemeersch, disparue en 2006 à Charleroi, a maintenant 15 ans et demi, et pas l’ombre d’un début de réponse : qui, comment, pourquoi ?

Parfois, en classe, dit-elle, "je laisse mes pensées vagabonder, je regarde le ciel et les nuages et je pense à maman. Que lui est-il arrivé ? Qui lui a fait du mal ? Qu’a-t-elle subi dans ses derniers moments ? Et si c’était quelqu’un qu’elle connaissait ?"

Il y a aujourd’hui, exactement aujourd’hui, quinze ans qu’Alicica Allemeersch a disparu, dans la Ville-Basse, ce quartier de Charleroi.

(...)