L'attaquant Emiliano Sala venait de signer à Cardiff. Il devait rejoindre la ville de son nouveau club, quand son avion de tourisme a disparu des radars, au-dessus de la Manche. Une "disparition" qui en rappelle d'autres, ayant endeuillé le monde du football par le passé...

27 octobre 2018: Le président du club anglais de Leicester et de l’OHL en Belgique, Vichai Srivaddhanaprabha, est décédé comme quatre autres personnes dans l’accident de son hélicoptère. Il s’est écrasé sur un parking aux abords du King Power stadium, stade du club anglais.

© Belga



28 novembre 2016: Le club brésilien de Chapecoense s’apprêtait à disputer la finale aller de la Copa Sudamericana. L’avion qui amenait l’équipe à Medellin s’est écrasé sur les montagnes colombiennes. L’accident a coûté la vie à 71 des 77 passagers, dont 19 joueurs, 14 membres du staff et une vingtaine de journalistes.

© AP



23 octobre 1996: Matthew Harding, vice-président de Chelsea, est décédé dans un accident d’hélicoptère près de Middlewich, dans le nord-ouest de l’Angleterre. L’appareil avait décollé de Bolton après un match, avec cinq personnes à bord, pour rejoindre Londres. Il n’y a eu aucun survivant.

8 décembre 1987: 16 joueurs et le staff technique de l’Alianza Lima, la plus ancienne et prestigieuse équipe de football du Pérou, sont morts dans l’accident d’un Fokker F-27 de la marine péruvienne tombé en mer au large de Lima. L’accident a fait 43 morts au total.

6 février 1958: L’avion transportant l’équipe de Manchester United, des journalistes et des supporters s’est écrasé sur une piste enneigée à l’aéroport de Munich, après plusieurs tentatives de décollage. 23 personnes sont décédées, dont huit joueurs et trois membres de l’encadrement de l’équipe championne d’Angleterre, qui rentrait d’un match de Coupe d’Europe à Belgrade.