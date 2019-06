Cela fait des années que celui que nous appellerons Thomas roule en tant que camionneur professionnel.

L’homme, né en 1986, n’a jamais eu le moindre souci jusqu’à ce qu’il fasse (ou pas) une manœuvre dont il ne se souvient même pas !

Vendredi dernier, un dossier du tribunal de police de Mons concernait le professionnel de la route. Ce dernier était suspecté d’avoir pris la fuite après avoir effectué une manœuvre sur un parking de la rue Théophile Massart à La Louvière en mai 2016. Une manœuvre à la suite de laquelle il aurait heurté un autre véhicule.

Via son avocat , Me Thomas Crombez, l’intéressé conteste le délit de fuite : pour lui, il n’est pas parti sans se retourner puisqu’il ne s’est pas rendu compte qu’il avait touché une voiture lors de sa manœuvre nécessaire à un déchargement. Cette "accusation" laisse perplexe le camionneur qui a même été jusqu’à vérifier la feuille de route du jour concerné pour voir si, en effet, c’était lui qui roulait là à ce moment-là. Et il a eu la confirmation que oui…

Le ministère public a rappelé que s’il était reconnu coupable des faits, il devrait au moins être condamné à une déchéance de huit jours.

Son avocat a demandé la plus grande clémence expliquant que le routier avait impérativement besoin de son permis, car il est toujours camionneur même s’il ne travaille plus dans la même société. Il vient, en effet, de décrocher un contrat en Suisse. Raison pour laquelle il n’était pas présent au tribunal…

Le tribunal l’a finalement condamné à une déchéance du droit de conduire de quinze jours et à une amende de 200 euros (à multiplier par huit) avec un sursis pour la moitié.