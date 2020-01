Révolution en vue à la tête de la Commission des jeux de hasard : c’est une femme, Marie-Charlotte Vantomme ou Magali Clavie, qui succédera au président depuis vingt ans Étienne Marique. Le SPF Justice, qui cherche un successeur à celui qui portait la Commission sur ses épaules depuis sa création en 2000, a reçu deux offres de candidature, celles de la présidente du tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles Marie-Charlotte Vantomme et de l’ancienne présidente et toujours membre du Conseil supérieur de la justice Magali Clavie.

Créée pour réguler un secteur tendu disputé par des opérateurs sans cesse plus gourmands, la Commission des jeux de hasard remplit la mission sociétale première de protéger les joueurs vulnérables. Avec Étienne Marique au gouvernail, l’institution a servi d’exemple envié à l’étranger. Pendant vingt ans, son président Marique a pu la préserver des intérêts politiques et financiers. Que de réalisations en vingt ans.

Dommage qu’elle a manqué si cruellement de moyens en tous genres. Dommage que son travail a été handicapé depuis dix-huit mois, englué par de basses querelles indignes du service public au sein du personnel administratif.

Marie-Charlotte Vantomme est mieux connue en Flandre. Quant à Magali Clavie qui est apparue sur les plateaux de télé où il était question de la libération conditionnelle, ses débuts dans la magistrature datent à 2004. Elle se passionne à la création en 2007 du tribunal de l’application des peines, le fameux TAP, et le reste dix ans. Elle milite au sein de l’Association syndicale des magistrats et arrive en 2012 au Conseil supérieur de la magistrature qu’elle préside en 2017. Magali Clavie y préside actuellement la Commission d’avis et d’enquête.

Tout comme Marie-Charlotte Vantomme, Magali Clavie n’a pas la réputation d’avoir la langue en poche. C’est elle qui a dit ses quatre vérités au ministre de l’Intérieur Jan Jambon qui s’autorisait un commentaire sur l’avocat de Salah Abdeslam, Sven Mary.

La future présidente de la Commission des jeux de hasard sera nommée pour un mandat (renouvelable) de 6 ans. En affaires courantes, l’actuel ministre de la Justice a visiblement décidé de laisser la main à son successeur. D’ici là, l’actuel président Étienne Marique reste à la manœuvre.