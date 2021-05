"Je ne suis pas en train de dire qu’il n’a rien fait. Je me dis qu’il y a suffisamment de zones d’ombre que pour au minimum revoir le dossier de Richard", précise d’emblée Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre de Tournai.

Dans le football, les anciens, en particulier les supporters de l’Excelsior Mouscron, n’ont pas oublié ce joueur ayant laissé le meilleur souvenir, Richard Vlcek, qui évoluait comme défenseur sur le flanc arrière droit du club hurlu.

C’était dans les années 1992 à 1995, et s’il ne l’a pas connu personnellement, le bourgmestre Delannois se soucie de ce qu’il apprend à propos de l’ancien footballeur incarcéré dans son pays, la Slovaquie.

En 2009, l’ex-femme de Richard était tuée à Bratislava, d’une balle dans la tête. Cinq ans plus tard, son beau-père échappait à une tentative d’assassinat, quatre coups de feu tirés en rue.

Si Richard Vlcek a été inquiété mais pas poursuivi pour le meurtre de Zuzana, l’ancien joueur de Mouscron a écopé, à Bratislava, de la peine de 25 ans d’emprisonnement.

Problème : Richard crie son innocence, et le bourgmestre de Tournai, en contact depuis des mois avec son entourage, et qui reçoit du courrier de prison de Richard, ne peut plus aujourd’hui garder les bras croisés.