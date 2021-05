Cela fait plus de six ans et demi qu’un ancien footballeur de l’Excelsior Mouscron croupit dans une prison slovaque, à une soixantaine de kilomètres de Bratislava. Richard Vlcek, 52 ans, a écopé de 25 ans de prison, sans possibilité de remise de peine.

En D2 Nationale dans les années 1992 à 1995, Mouscron, coutumier du milieu de classement, termine chaque saison dans les premières places.

Les Hurlus le doivent en partie à ce joueur, Richard Vlcek, arrivé en Belgique à l’âge de 24 ans, sans parler un mot de français. Au Canonnier, Richard porte le célèbre maillot floqué du numéro 15 du club hurlu à 76 reprises et les supporters des Rouges et Blancs apprécient la rigueur, le professionnalisme et le jusqu’au-boutisme de ce joueur défenseur.