L’État d’Israël fêtait, l’an passé, ses septante ans.Pour saluer l’événement, l’ambassade d’Israël chargeait une agence de communication à Bruxelles d’éditer un magazine qu’elle souhaitait distribuer à 100 000 exemplaires, en Belgique, à la date anniversaire du 14 mai 2018. L’agence de com s’adressait à un intermédiaire, Frédéric C., et lui versait 36 300 euros.Cet intermédiaire, Frédéric C., devait produire le magazine - de 24 pages - et le faire imprimer à 90 000 exemplaires en français et encore 10 000 en anglais, ces derniers étant destinésMais à un mois de la date fixée, Frédéric annonçait à l’agence de communication que,, il n’effectuerait pas le job.(...)