Les trente sacs de sport contenant la drogue étaient cachés dans un conteneur avec des cacahuètes. La drogue a depuis été détruite, rapporte le ministère public néerlandais. Le conteneur provenait du Nicaragua et est arrivé à Rotterdam via le Panama et la Colombie. Les cacahuètes étaient destinées à une entreprise polonaise qui semble n'avoir rien à voir avec la contrebande, selon le ministère public.