"Nous voulons éviter que les Français et les Anglais passent la frontière pour profiter des toutes dernières heures avant le lock-down (qui prend effet à midi côté français) et faire leur plein d'alcools et de tabac", nous annonce Nicholas Paelinck, chef de la zone de police Westkust qui couvre Koksijde, La Panne et Nieuport.

Depuis ce mardi matin à 8 heures, l'autoroute A16 Ostende-Calais est fermée aux véhicules venant de France, immatriculés dans ces pays. Et les commerces de tabac sont également fermés, pour les mêmes motifs d'empêcher les frontaliers français de faire des réserves en Belgique et contourner les mesures de confinement émises lundi soir par le président Emmanuel Macron. "Ça devenait la folie chez nous avec la ruée des français dans nos commerces. On s'est déjà bagarre's lundi pour des caisses d'alcool et de cigarettes. Nous avons dû devancer le lock-down qui n'entre en vigueur qu'à midi côté français. Chez nous tous les accès vers la Belgique sont fermés, ceux de l'autoroute et ceux aussi des petites routes, et ça durera tant que durera le lock-down". Les transporteurs (camions) ne sont évidemment pas concernés par la mesure , nous précise encore Nicholas Paelinck.