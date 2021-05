Mais combien de temps Jürgen Conings peut-il rester caché dans le parc national des Hoge Kempen ou ailleurs ? C’est la grande question car au moment où on écrit ses lignes, l’homme est toujours en cavale. Activement recherché depuis quatre jours, et désormais encerclé et traqué par 250 policiers et 150 militaires belges, l’ancien caporal doit très certainement user de techniques de camouflage pour échapper aux autorités...