Le Molenbeekois Saad ne respectait pas le confinement à plusieurs reprises: une peine de travail requise Faits diversVidéo J. La.

Saad A., la première personne poursuivie en correctionnelle en Belgique pour non respect des règles Covid ainsi que rébellion, a sollicité une peine de travail vendredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Il s'exprimait ainsi après le procureur qui estimait qu'Il y avait deux possibilités: soit trois mois de prison, soit quelques dizaines d'heures de travaux d'intérêt général. Cette dernière mesure, qui ne figure pas dans le casier judiciaire, ne peut être accordée que si elle est demandée par le prévenu.



Saad avait été contrôlée en rue à quatre reprises entre le 25 et le 29 Mars à Molenbeek. La dernière fois, Il s'était, selon les policiers, rebellé. Cet homme de 23 ans, de forte constitution, s'était mis en position de boxeur. Il avait aussi, selon les policiers, voulu ameuter le quartier et les personnes qui observaient la scène des fenêtres. "Ils ont gazé mon ami. Venez, On va les attraper. Ils feront moins les malins", avait-il dit.



Vendredi, à l'audience, Saad a reconnu le non-respect des règles covid. Mais il conteste la rébellion.



Jugement le 24 avril.