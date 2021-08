Ne pas chercher à justifier ni à excuser. Ne pas transférer sur les deux victimes une part de responsabilité d’un acte qui, objectivement, pèse sur le père seul. Ne pas vouloir comprendre parce que ce serait vain. Ne pas se plier à la vérité fictive, imaginaire, qui vous agrée le mieux. Ne pas se victimiser alors que trois familles sont abattues. Fuir les stéréotypes faciles qui cataloguent et refuser de s’engouffrer dans les débats politiques et militantistes autour de la considération octroyée aux féminicides, "parce que chaque histoire est unique et que celle-ci restera un mystère, inqualifiable". Prier pour que ce double homicide, aussi épouvantable soit-il, et en corollaire toute sa famille ne deviennent jamais un symbole basique récupéré à des fins généralistes et sociétales. Protéger le reste de la famille d’une assimilation au scandale.

Sabine Dubois esquive tous les guets-apens mécaniques d’un deuil tragique et aux échos retentissant à l’échelon national. Ceux de la mauvaise foi, de la fureur mal placée, de la justification alambiquée, de l’autoflagellation culpabilisatrice sur fond de "Si j’avais su…" et de l’énergie toxique déployée à des fins infructueuses. "J’ai deux enfants, je dois aller de l’avant."

Il y a une semaine, la Saint-Ghislainoise apprenait que son papa, Franz Dubois, venait de tuer au pistolet, chez lui à Gouvy, son épouse Nathalie Maillet, directrice du circuit de Spa, ainsi que sa nouvelle compagne, l’avocate Ann Lawrence Durviaux. Et qu’il s’était suicidé dans la foulée… " Je ne sais pas quoi dire sur l’acte. Et je ne cherche pas à savoir pourquoi il a fait ça. Simplement parce que ce serait vain. Et pourtant, je n’admets pas ce qu’il a fait. C’est horrible."

Beaucoup de choses ont été dites, écrites sur cette affaire criminelle qui suscite les débats, notamment quant à la terminologie à calquer sur l’acte posé selon ses motivations présumées. Pour Sabine, cette obsession à la classification est, par essence, inféconde. Elle ne l’ambitionne en tout cas pas et ne l’ambitionnera jamais. "Inutile, ici, de chercher à placer une étiquette sur ce qui s’est passé. Chaque histoire est singulière. Et, surtout, je n’aurai jamais la vérité sur ses motivations. Personne ne la connaîtra jamais. Simplement parce que les trois personnes sont décédées et qu’elles seules détenaient cette vérité. Tout ce qu’on pourra dire ou écrire ne sera que pure conjecture."